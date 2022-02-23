شاهد.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

مجددا، عاد الفنان محمد رمضان لإثارة الجدل بمقتنياته والأشياء التي يستخدمها في حياته اليومية، وهذها المرة كان مبتكرا بعدما شارك متابعيه على تطبيق انستجرام، فيديو له أثناء غسل أسنانه بمعجون من الذهب.
وشارك محمد رمضان مع متابعيه لحظات غسل أسنانه بمعجون قال إنه مصنوع من الذهب عيار 24، وبفرشاة يبدو أنها مصنوعة من الذهب أيضا.
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