إبراهيم عيسى يعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بـ مهرجان...

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اعتذار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالمهرجان .

وكانت قد أعلنت ادارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن المهرجان منذ انطلاقه، يحمل طابعا شعبيا ويلتمس نبض الشارع والجمهور المصري ممثلا في جمهور وشعب أسوان الأحب والأقرب لوجدان المهرجان وإدارته التي صنعت المهرجان من أجلهم ..

وتابعت : “ المهرجان بهذا التوجه منذ انطلاقه يصدر عن وعي بالحس الشعبي وقيم وتقاليد شعب اسوان خصوصا والشعب المصري عامة .. وانه في هذا السياق لن يسمح باي تصرف يشوه هذه العلاقة العميقة .. وأننا ننطلق من ثوابت مصرية جماهيرية بالدرجة الاولي ”.