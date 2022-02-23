شاركت الفنانة السورية، نسرين طافش، جمهورها بمقطع فيديو من كواليس أخر جلسة تصوير خاضتها،ونشرته من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي تتراقص بمرح وحيوية أثناء التصوير،وكتبت معلقة من خلال الفيديو:"لما أندمج مع الأغنية وأنا بجلسة التصوير اسمتع باللحظة و افعل ما يبهجك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. نسرين طافش تتراقص من كواليس أخر جلسة تصوير لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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