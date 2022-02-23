هانى شاكر: النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك

أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منظومة حاكمة لكافة أعماله، مشيرا إلي أن النقابة طوال الست سنوات الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس.
وأوضح هاني شاكر أن أي إدعاء علي أعمال المجلس أو علي أحد أعضائه لكونه عضوا من الجمعية العمومية أو الجهاز الإداري فأن هذه الإدعاءات محلها النيابة العامة تناقش أدلتها ثبوتا وعدما وليس محلها مواقع التواصل الإجتماعي.
وشدد هاني شاكر علي أن النقابة حريصة كل الحرص علي الدعم الكامل لتقديم كافة الدعم لجهات التحقيق لاستبيان الحقيقة للجميع.
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