شيرين عبدالوهاب بوزن زائد في أحدث ظهور (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة شيرين عبدالوهاب وظهر عليها زيادة الوزن بعدما كانت ظهرت منذ أسبوعين في برنامج “الدوم” وبدى عليها خسارة العديد من الكيلو جرامات.

ظهرت شيرين بشعر بدأ ينمو قليلا وترتدي بيجاما منزلية وتقف بجوار شاب، وبدى عليها زيادة الوزن.

وكانت شيرين ظهرت في برنامج “الدوم” وظهر عليها خسارتها للوزن، وكانت ترتدي في الإطلالة الأولى بفستان من جورج حبيقة مرصع بالأحجار من مجموعة ربيع وصيف 2022، ووصل سعره إلى 5986 دولارا، أي ما يعادل 94 ألف جنيه.

وارتدت شيرين في الإطلالة الثانية بدلة كاملة من تصميم ألكيسندر فوتيه، يصل سعر الجاكيت إلى 2133 يورو، أي ما يعادل 38 ألف جنيه، والبنطلون بـ891 يورو، أي ما يعادل 16 ألف جنيه، والقبعة بـ797 يورو، أي مايعادل 14 ألف جنيه.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تصدرت محركات البحث في الفترة الأخيرة عقب تصريحات منظم الحفلات يوسف دندش حول ارتباطها بحسام حبيب مرة أخرى وهو الأمر الذي نفته في تغريدة لها عبر تويتر مؤكدة أن كل الأخبار التي تم تداولها عارية تماما من الصحة.

اقرأ أيضا

إبراهيم عيسى يتراجع: لم ولن أنكر واقعة “المعراج”.. وتعرضت لأكبر محاكمة تفتيش في التاريخ

سمير صبري يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان: الكيماوي أثر على القلب وهعمل عملية ادعولي

السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف بتهمة هتك العرض 7 فتيات

بعد “معنديش مشكلة مراتي تتباس”.. ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري