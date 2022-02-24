محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي: بنت أصل وهنتجوز قريب” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان محمد رشاد لأول مرة عن خطيبته غادة فتحي.

وقال محمد رشاد خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “آخر النهار”: “إن شاء الله هجوز قريب فهي بنت أصل بتشتغل في قطاع البترول، وأنا مبحبش أدخل في الحياة الشخصية واتكلم عليها عشان هي بتخصني لوحدي”.

وأضاف رشاد: “خطيبتي شخصية عامة في مجالها، وإن شاء الله ربنا يكتب الخير وحضرتك تبقى من أول المدعويين ولكنه لم يتم تحديد موعد محدد للزواج”.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي غادة فتحي خطيبة محمد رشاد بزوجته السابقة الإعلامية مي حلمي.

بالرغم من محاولة غادة فتحي نفي أي شبه بينها وبين مي حلمي إلا أن الجمهور ظل يشبهما ببعضهما البعض.

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