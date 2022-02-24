في حراسة البودي جارد.. وصول البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا إلى مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - وصل البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا، اليوم الخميس، إلى أحد فنادق التجمع الخامس، بعد مغادرته مطار القاهرة، في إطار زيارته لمصر التي تستغرق عدة أيام.

وخرج كوكسال بابا من بوابة 6 للمطار واستقل سيارة مرسيدس، في حراسة عدد 8 بودي جارد لتأمينه.

و نشر كوكسال قبل قليل، صور له من خلال خاصية القصص القصيرة علي انستجرام الخاص به وهو في المطار وعلق عليها ” مصر هل انتي مستعدة “، كما نشر قبل وصوله المطار صورة للأهرامات وأبو الهول مرفقة بنفس التعليق.

من هو كوكسال بابا؟

اسمه بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوكسال بابا، وهو بلوجر تركي من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر 46 عاما، بمدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا.

ولد البلوجر التركي بمرض وراثي نادر، يؤثر على عملية النمو، ما تسبب في قصر قامته ومظهره المميز الذي يعد سببًا رئيسيًا في الشهرة التي نالها، وهو يقيم مع عمه حيث توفي والداه.

على الرغم من مرضه، إلا أنه كان شغوفا بلعبة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكمًا، وكثيرًا ما يتباهى بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر واعتزل الملاكمة عام 2010.

بداية الشهرة

عام 2015 بدأ كوكسال بابا اقتحام عالم السوشيال ميديا، بنشر مقاطع فيديو طريفة يرصد من خلالها تفاصيل يومه، وسرعان ما تفاعل معه المتابعون، وأصبح لديه ملايين المتابعين من بلاد مختلفة، تشمل بلده الأم والعالم العربي وآسيا وأوروبا.

وكانت بداية شهرته الحقيقية عام 2016 حين نشر فيديو، ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم في الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 ملايين مشاهدة، ومن وقتها عرف بالرجل الأكثر تعصبًا، إذ أنه سريع الغضب ويعبر عن ذلك بطريقة كوميدية.

ولديه الآن أكثر من 2 مليون متابع على حسابه بموقع انستجرام، وأكثر من مليون ونصف مليون على موقع تيك توك، وأكثر من مليون متابع على موقع يوتيوب.

وحصل على الدرع الذهبي من يوتيوب، بعد تخطي قناته المليون متابع.

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