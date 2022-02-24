بعد هجومه على بوتين ووصفه بالوحش.. “إنستجرام” يحذف منشور لنجم مانشستر سيتي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف أوليكساندر زينشينكو نجم مانشستر سيتي، أن شبكة مشاركة الصور” إنستجرام” حذفت منشورا له يشن فيه هجومًا عنيفًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد قراره بالحرب على بلاده أوكرانيا الساعات الماضية.

نشر نجم مانشستر سيتي صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وعلق قائًلا “أتمنى أن تموت بأبشع طريقة ممكنة أيها الوحش”.

وردًا على ذلك، قامت إدارة موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، بحذف تغريدة زينشينكو نجم مانشستر سيتي على الفور.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

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