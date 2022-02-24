أحمد عزمي: أخويا اتقتل بـ13 طعنة وحاولت الانتحار ولجأت للمخدرات وزوجتي خلعتني (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان أحمد عزمي، عن معاناته قبل سنوات، على إثر مروره بأزمة وظروف قاسية، بعد مقتل شقيقه ومن ثم لجوءه للمخدرات والإدمان حتى دخل السجن 6 أشهر وذلك عام 2016، مشيرًا إلى أن والدته توفيت من حزنها عليه.

وفاة شقيق أحمد عزمي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “إم بي سي مصر”:”الأمر اللى خلاني مبقتش قادر أواجه الدنيا مقتل اخويا حمدي اللى اتقتل بحادثة بشعة تعرض فيها لـ 13 طعنة في جسده، بسبب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، وقتها حسيت ان مصر مبقتش بتاعتنا، ومبقتش حاسس بالانتماء اللى كنت حاسه قبل كده وقتها كان الحل ان روحت شرم الشيخ واشتريت شاليه وفقدان التوازن بدأ يزيد وابتعدت عن كل الحاجات الحلوة اللى بحبها”.

وكشف أن والدته أصيبت بصدمة كبيرة بعد مقتل شقيقه، ثم صدمت فيه هو أيضًا بعد لجوئه للإدمان وسجنه، حتى توفيت، لافتًا إلى أن الشيء الوحيد الذي جعله مطئنًا بعد وفاة والدته هو أنها ماتت وهي راضية عنه.

وأوضح أن والدته كانت متغيبة عن الوعي، لكنها ابتسمت له وأشارت له بيدها على أنها مطمئنة عليه، حيث كان حينها بدأ يتعافى من الإدمان.

تعاطي الكحول والمخدرات

وتابع أحمد عزمي:”لما روحت شرم الشيخ اتكون حواليا مجموعة من الأشخاص ودخلت في دوامة الكحول اللى هو بداية لكل مفسدة وبدأت تعاطي المخدرات ودخلت في اكتئاب مع انفصالي عن زوجتي”.

خلع أحمد عزمي

ولفت:”مراتي كان معاها حق انها تنفصل عني وتخلعني علشان تنقذ اَدم ابني لأني مكنتش مسئول عن تصرفاتي، وفي 2012 اتقبض عليا في شرم الشيخ بتعاطي المخدرات وفي 2013 اتحكم عليا بالسجن”.

ابتعاد أصدقائه عنه

في السياق ذاته، أكد أن لم يلم أحد من أصدقائه في الوسط الفني ممن لم يسألون عليه بعد دخوله السجن ومروره بالأزمة الأخيرة التي أبعدته عن الوسط الفني دام لسنوات، مردفًا: عمري ما لمت حد على عدم تواصله معايا، لكن تأكدت لما اشتغلت الملك لير من حبهم ليا، وكل الأصدقاء جمب اتفرجوا وطلبوا مني أن أسمامحهم، وفي النهاية أنا متربي في حضن الوسط الفني وهما اخواتي.

وقال الفنان أحمد عزمي في حديث سابق، إنه دخل عالم التمثيل في سن الـ12 عامًا موضحا أن المسلسل الإذاعي “شقائق النعمان” بطولة الفنان والمخرج جلال الشرقاوي والفنان عزت العلايلي، شهد الظهور الحقيقي له.

وأضاف أنه بعد مشاركته في مسلسل “شقائق النعمان” كانت لديه رغبة قوية في الاستمرار في عالم التمثيل وحلم بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية بعد حصوله على الثانوية العامة.

وتابع: “شاركت في بوجي وطمطم مع الأستاذ رحمي والبرلمان الصغير بفضل إجادتي للغة العربية”، لافتًا إلى أن والدته الراحلة كانت تركز معه هو وأشقائه على حفظ القرآن الكريم قبل الالتحاق بالمدرسة، وكان القرآن يتلو في المنزل طوال اليوم.

وأكد أن حفظه القرآن الكريم ساعده في إتقان اللغة العربية وهو ما دعم تواجده بشكل جيد في عالم التمثيل.

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