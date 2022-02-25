هنات الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الشعب الكويتي بالعيد الوطني لدولة الكويت، ونشر تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتبت شيرين عبد الوهاب: “كل سنة و انتم طيبين يا غاليين علي قلبي يا اهل الكرم. خالص التهاني للشعب الكويتي الشقيق بالعيد الوطني لدولة الكويت الحبيبة. و أشوفكم إن شاء الله يوم ١١-٣ في حفلتي بالكويت”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيرين عبد الوهاب تهنئ الشعب الكويتي بالعيد الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.