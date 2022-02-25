فنانة شهيرة تصدم الجميع وتعلن اعتزالها الفن وتبيع الطعام في الشارع .. والمفاجأة في والدها فنان مشهور ؟.. اتفرج من تكون

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة رشا العدل، ابنة الفنان الراحل سامي، عن افتتاحها عربة بيع مأكولات في مدينة دهب، بسبب قلة الأعمال الفنية. وبالرغم من ذلك هاجمها عدد كبير من رواد مواقع التواصل، واتهموها بالرغبة في تصدر التريند، على غرار ما فعله الفنان كريم الحسيني، الذي أعلن خلال الأيام الماضية، تحويل سيارته لمقهى صغير، حيث أحضر ماكينة مشروبات ساخنة ووضعها في شنطة سيارته، وذلك بسبب قلة طلبه في أعمال فنية.

وخرجت ابنة سامي العدل، عن صمتها لترد على منتقديها، حيث قالت في بث مباشر لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك”: «تجربتي بالحلال وتجربة جميلة وأنا تعبت بسبب قلة الإمكانيات في الطبخ واستخدامي لأواني صغيرة ولكني أحاول عمل منتج جيد بأقل الإمكانيات”. وأضافت: «أنا أسعى لتغيير الواقع ومقاومة الظروف، وتغيير طريقة تفكيري، بالرغم من وجود عائلتي بجانبي ولكني فضلت العمل والبحث عن مصدر رزق آخر، ويكفسني شرف المحاولة حتى إذا فشلت”.

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وتابعت: «أشجع أي سيدة أو راجل على العمل بأقل الإمكانيات، وأنا أشجع كل سيدة أن تعمل في مهنة شريفة سواء نجارة أو خياطة أو بيع مأكولات لكن الأهم الاعتماد على النفس ولا يوجد مستحيل، وأنا نقابية منذ 20 عاما، والنقابة توفر لي العديد من الامتيازات مثل التأمين الصحي مثل دخول المستشفى بسعر منخض ولكني أبحث عن الرزق”. واختتمت، حديثها قائلة: «في ناس عملتلي بلوك بس بناقص واللي مش قادر يدعمني أو مستخسر يدعمني دي مشكلته هو، وأنا مطلبتش مساعدة من حد، وأي حد ممكن يعمل من الفسيخ شربات ومفيش مستحيل”.