والد بوسي يعتذر لها بعد هجومه عليها: “متزعليش واحد لعب في دماغي وخلاني أعمل كده”

ابو ظبي - احمد الجزار - استضاف الفنان سعد الصغير، في أولى حلقات برنامج “سعد مولعها نار”، مساء الخميس، عبر شاشة قناة “الشمس”، والد المطربة بوسي.

وحرص سعد، على زيارة محمد شعبان والد بوسي في منزله، وقام بإصلاح الشقة التي يسكن بها وشراء عفش كامل له.

وطلب سعد من والد بوسي توجيه رسالة لكريمته، ورد شعبان باكيا: “حقك عليا يا بنتي متزعليش واحد لعب بدماغي وخلاني أعمل كده”، وقام سعد بتقبيل يده.

وكشف الفنان سعد الصغير، مفاجأة عن تجديد شقة الحاج محمد شعبان، والد الفنان بوسي، وتجهيزها بعفش جديد، وذلك بعدما ظهر الفرق في الصورتين فى الحلقة التى تم إذاعتها بقناة “الشمس”.

جدير بالذكر أن محمد شعبان والد بوسي سبق وهاجمها في أكثر من ظهور إعلامي، مؤكدًا أنها لا تسأل عنه ولا تراعيه، ولا تهتم بتلبية احتياجاته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “سعد مولعها نار” الذي يقدمه المطرب الشعبي سعد الصغير بقناة “الشمس”: “بنتي بوسي كانت الأول بتبعتلي كل شهر فلوس مع أمين أخوها وأنا حتى شغال، ولما قعدت خالص عينيا الاتنين مبشوفش بيهم وقفلت ورشتي وبنتي بقت تبعتلي فلوس وفجأة مبقتش تبعت”.

يذكر أن برنامج “سعد مولعها نار” يُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك عبر قناة “الشمس”.

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