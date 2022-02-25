فن ومشاهير

الفاشنيستا الكويتية مرمر تفاجئ الجميع وتخلع حجابها وتنشر لأول مرة صورها من دونه .. لن تصدق كيف ظهرت؟

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الرياض - محمد الاطلسي - خطوة مفاجئة قامت بها الفاشنيستا الكويتية ​مريم رضا​، المعروفة باسم "​مرمر​"، بعدما قررت ان تخلع حجابها الذي عرفها بها الجمهور منذ بداياتها ونشر أول صور لها من دونه على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من ان الموضوع حرية شخصية الا انه تحول لجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا انها عرفت كمدونة موضة للمحجبات. ومع ذلك لم تكشف عن وجهها بالكامل بل حاولت ان تمهد للجمهور الامر من خلال صور غامضة لها ولشعرها كبداية قبل ان تكشف عن شكلها بالكامل.

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المصدر - الفن

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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