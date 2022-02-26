سمير صبري قبل إجراء عملية صعبة بالقلب: أقفوا جنبي وساعدوني أنا عمري ما تأخرت على حد

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن الفنان سمير صبري محبيه على حالته الصحية بعد احتجازه في المستشفى لعدة أيام استعدادا لخضوعه لعملية قسطرة بالقلب.

قال سمير صبري: “أمُر بأزمة، سأجرى عملية دقيقة في القلب، وأعاني من سنة ونص، وأتعالج من حاجات كيماوية وتعبت أوي، أدعيلي”، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية”.

وتابع: عمرى ما تأخرت على حد، وأوقفوا بجانبي وساعدوني في علاجي.

وردا على سؤال عمرو أديب إن كان يحتاج لأي رعاية خاصة من الدولة، أجابه صبري: “في المستشفى جايبنلي دكاترة وعاوز أبقى تحت رعاية حبيبي عمرو أديب، ربنا يخليك ويقدرني أرد قد ربع من اللي انت هتعمله، نفسك معايا ووريني هتعمل لي إيه، وادعيلي في صلاة الفجر”

واستكمل: “بيزورني كل ما يخطر على بالك، وإيمي ودنيا سمير غانم مفيش يوم مش بيعدوا عليا في المستشفى رغم ظروفهم الصعبة، وبقية الشلة بتاعة الدفعة، حسين فهمى وميرفت أمين.. بس عاوزك تاخد بالك مني يا عمرو الله يخليك”.

واستطرد الفنان سمير صبرى: “عاوزك تدعيلي في صلاة الفجر، وأشكر الرئيس السيسي رجع مصر لي للعالم كله”.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي كشف أن سمير صبري بحالة جيدة، وصور حلقة من برنامجه الإذاعي “ذكرياتي” خلال تواجده في المستشفى مع النجمة ليلى علوي، واتصلت به الفنانة نجلاء فتحي وغنيا سويا “حلوة الدنيا سكر”.

ويعاني صبري، من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب، ومن المقرر خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، حال استقرار حالته، وظهور نتيجة التحاليل والأشعة بعد إجراء عملية قسطرة بالقلب .

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