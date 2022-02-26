مجدي صبحي يعلن خطبته على المذيعة منى الألفي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر صبحي صور من الحفل وكتب معلقا “في ليله من أجمل ليالي العمر تمت خطوبة الإعلامية المتألقة منى الالفي على الفنان مجدي صبحي”

كما قام عددا من النجوم بتهنئة مجدي صبحي بالخطبة ومن بينهم سيمون والتي كتبت معلقة الف مبروك صديقي واخويا الفنان المحترم مجدي صبحي والصديقة الجميلة الإعلامية الجميلة مني الألفي”

وتابعت “يارب يبارك لكم وفيكم”.

يذكر أن مجدي صبحي شارك في مسرحية “رحلة الست” كذلك مسرحية “سيرة الحب” وهي من بطولة إيهاب فهمي ومروة ناجي وغيرهم نخبة من النجوم.

الفنان مجدي صبحي هو شقيق النجم الكبير محمد صبحي وخلال مشواره الفني شارك مجدي صبحي في العديد من الأعمال الفنية المتعددة سينمائيًّا ودراميًّا ومسرحيًّا حيث بدأ مسيرته في الثمانينيات، بالمشاركة في عدد من الأفلام الشهيرة آنذاك منها نساء خلف القضبان، والبيه البواب عام 1987، والمواطن مصري وبوابة إبليس في بداية التسعينيات.

وكان مسلسل يوميات ونيس نقلة في مشواره، واستمر في المشاركة في جميع أجزائه التي عرض أولها عام 1994، ليقوم بدور حسام زوج معتزة ابنة عم الفنان محمد صبحي.

معلومات عن منى الألفي

لقد نشأت في الإسكندرية.

حاصلة على بكالوريوس في الاتصال الجماهيري من جامعة القاهرة.

-عملت مذيعة براديو صوت العرب من الولايات المتحدة الأمريكية.

-مقدمة برنامج 50 دقيقة سابقا.

-مقدمة برنامج حقك وحقي في قناة الحدث اليوم.

اقرأ أيضا

شيرين عبدالوهاب بوزن زائد في أحدث ظهور (صور)

محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي: بنت أصل وهنتجوز قريب” (فيديو)

إبراهيم عيسى يتراجع: لم ولن أنكر واقعة “المعراج”.. وتعرضت لأكبر محاكمة تفتيش في التاريخ

سمير صبري يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان: الكيماوي أثر على القلب وهعمل عملية ادعولي

بعد “معنديش مشكلة مراتي تتباس”.. ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري