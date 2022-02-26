العثور على جثة فرد أمن بالمعادي مصاب بـ”نهش حيواني” في يده

ابو ظبي - احمد الجزار - تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة فرد أمن داخل محمية طبيعية في المعادي وبه نهش حيواني في يده، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمحمية الطبيعية محل عمل المتوفى تمهيدًا لتفريغها وفحصها لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

بلاغ من محمية طبيعية

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغًا من محمية طبيعية بمنطقة المعادي، يفيد بالعثور على جثة فرد أمن بالمحمية، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «سيد. م. س»، 51 سنة، فرد أمن بمحمية طبيعية، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وتبين وجود نهش حيواني بإحدى يديه، وعدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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