غدًا.. طرح تذاكر حفل ماجدة الرومي بموسم الرياض

تستعد الفنانة ماجدة الرومي، لإيحياء حفل على مسرح محمد عبده أرينا، وذلك يوم 4 مارس المُقبل ضمن فعاليات فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن طرح تذاكر الحفل غدًا الأحد 27 فبراير، عبر مواقع حجز التذاكر إلكترونيًا، وتبدأ أسعار التذاكر من 200 ريال.

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