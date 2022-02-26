رفض دعوى ابنة رشوان توفيق وإلزامها بدفع 890 ألف جنيه لوالدها

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، رفض الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق والتى تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها وإلزامها بالمصاريف، ورد مبلغ 894 ألف جنيه.

وقال محامي الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه.

وأوضح قائلا: الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة.

كان رشوان توفيق كشف تفاصيل أزمته مع ابنته وحفيده.

وقال رشوان توفيق: “لا أحب الحديث عن مشاكلي مع ابنتي آية، فهناك قضايا بيننا بسبب زوجها وابنها، وأنا أثق في القضاء المصري، وأثق في عدالة القانون، فأنا لم أقصر في حق أحد، حياتي كلها كانت لبيتي وأبنائي، فأنا لا أملك في حياتي سوى هاتفي المحمول وفضل الله علي”.

يذكر أن عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز شهد الظهور الأول للفنان رشوان توفيق بعد شفائه من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، انضم رشوان توفيق لفريق عمل مسلسل “بابلو” مع كل من حسن الرداد وأروى جودة ومصطفى فهمي ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان وصلاح عبد الله، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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