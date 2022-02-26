إلهام شاهين تنتقد أثار الحكيم بعد اعتزالها الفن: دخلتي ليه من الأول لو مش محترمة المهنة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها في اعتزال الفنانة آثار الحكيم التمثيل، مبدية استنكارها من الإعلان عن ذلك مؤخرًا رغم أنها معتزلة منذ أكثر من 20 عامًا.

وأوضحت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج حبر سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس،: آثار معتزلة من أكتر من 20 سنة وهي السنين الللي فاتت دي ماكنش عندها وقت تصلي وتصوم اللي عاوز ينسحب بينسحب في هدوء مش لازم يعلن وفي فنانين عملوا كده كتير زي شادية اختفت بعد اعتزالها.

وأضافت: اللي بيشرح أسباب اعتزاله وغيره، طيب أنت دخلت الفن ليه ما دام مش محترم المهنة، وأضافت موجهة حديثها لآثار: هو انتي ما كنتش متفرغة للعبادة طول العشرين سنة، مالوش لازمة ولا معنى الإعلان دلوقتي لكن الكلام اللي اتنشر صح.

وأكدت إلهام شاهين أنها لم تفكر في الاعتزال نهائيًا، مردفة: بحب الفن بجنون مش بحب حاجة تانية غيره هو متعتي في الحياة ويا رب ما اضطرش للاعتزال زي أني يجي لي مرض أوي أي حاجة تمنعني.

من ناحية أخرى، أكدت إلهام شاهين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق نقلة كبيرة في مصر لم نكن نحلم بها، مضيفة: “إحنا في نقلة مكناش نحلم بيها، والسيسي رئيس عظيم، وإحنا بنتحسد عليه، وأصحابي في دول تانية بيتمنوا الرئيس السيسي يحكمهم، والبلد كل يوم بتتغير وكل يوم في حاجة جديدة وافتتاحات لمتاحف أثرية، ورجعت السياحة لمصر بشكل قوي من العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين بقت عظيمة والشوارع والطرق في مصر وكل شيء بقى جميل.

وأشارت إلى أنها تشعر بالفخر الشديد بآراء مواطني دولا أخرى في مصر ورئيسها، متابعة: في ناس بيقولوا عايزين السيسي يحكمنا، وببقى فخورة بآراء الناس في مصر، مردفة: نفخر برئيسنا وحاضرنا، وبقينا عارفين نظهر للناس التاريخ في نقل المومياوات وحفل طريق الكباش، والعالم كله هيتجنن مننا،وربنا يخلي الرئيس والحكومة والتطور الرائع اللي بيحصل في فترة وجيزة.

اقرأ أيضا

شيرين عبدالوهاب بوزن زائد في أحدث ظهور (صور)

محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي: بنت أصل وهنتجوز قريب” (فيديو)

إبراهيم عيسى يتراجع: لم ولن أنكر واقعة “المعراج”.. وتعرضت لأكبر محاكمة تفتيش في التاريخ

سمير صبري يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان: الكيماوي أثر على القلب وهعمل عملية ادعولي