مطربة تونسية تتهم شيرين عبدالوهاب بالتنمر عليها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حكت المطربة التونسية لمياء جمال عن تنمر الفنانة شيرين عبد الوهاب عليها خلال مشاركتها في برنامج The Voice.

جاء ذلك خلال لقائها في برنامج “مع الفارس” من تقديم نزار الفارس عبر قناة “الرشيد”.

وقالت: أشعر أن شيرين عبدالوهاب لا تحبني، واعتقد أنها لا تتذكرني، في البداية هي كانت تريدني في فريقها، لكن في النهاية اخترت فريق الفنان صابر الرباعي.

وتابعت لتحكي: في مرة كنا نحتفل بعيد ميلاد كاظم الساهر، وكانت شيرين تضحك وأشارت علي وقالت أنني لست “حلوة” لا أعرف إن كانت تقصد أم لا أم تقصد صوتي أم شكلي.

وأكدت لمياء جمال أنها تحب شيرين عبد الوهاب وكانت متأثرة بها كثيرا، وأهدتها خلال البرنامج أغنية “كده”

على جانب آخر، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة شيرين عبد الوهاب وظهر عليها زيادة الوزن بعدما كانت ظهرت منذ أسبوعين في برنامج “الدوم” وبدى عليها خسارة العديد من الكيلو جرامات.

ظهرت شيرين بشعر بدأ ينمو قليلا وترتدي بيجاما منزلية وتقف بجوار شاب، وبدى عليها زيادة الوزن.

وكانت شيرين ظهرت في برنامج “الدوم” وظهر عليها خسارتها للوزن، وكانت ترتدي في الإطلالة الأولى بفستان من جورج حبيقة مرصع بالأحجار من مجموعة ربيع وصيف 2022، ووصل سعره إلى 5986 دولارا، أي ما يعادل 94 ألف جنيه.

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