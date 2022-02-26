شاهد.. شيري عادل توجه الشكر للرئيس السيسي على توليه علاج سمير صبري

تقدمت الفنانة شيري عادل بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توليه مسئولية علاج الفنان الكبير سمير صبري، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة. وكتبت شيري عادل، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظك الله وحفظ مصر وشعبها #الرئيس_عبدالفتاح_السيسي ”.

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