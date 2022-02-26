ايناس عبد الدايم: جالا فهمى مبدعة من طراز خاص ونجحت فى الاستحواذ...

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة جالا فهمى التى غيبها الموت اليوم السبت 26 فبراير عن عمر يناهز 59 عام وقالت ان الراحلة مبدعة من طراز خاص ونجحت فى الاستحواذ على قلوب الجمهور باسلوب فنى متفرد ، وقدمت العزاء لارتها واصدقائها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر ان الفنانة جالا فهمى هى ابنة المخرج أشرف فهمى ، حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وقدمت مجموعة من الاعمال الهامة .