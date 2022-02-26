نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة جالا فهمى التى غيبها الموت اليوم السبت 26 فبراير عن عمر يناهز 59 عام وقالت ان الراحلة مبدعة من طراز خاص ونجحت فى الاستحواذ على قلوب الجمهور باسلوب فنى متفرد ، وقدمت العزاء لارتها واصدقائها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .
يذكر ان الفنانة جالا فهمى هى ابنة المخرج أشرف فهمى ، حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وقدمت مجموعة من الاعمال الهامة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايناس عبد الدايم: جالا فهمى مبدعة من طراز خاص ونجحت فى الاستحواذ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.