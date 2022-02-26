أشرف زكي يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد قراره بعلاج سمير صبري

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حالة الصحية الخاصة بالفنان سمير صبري.

وقدم أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إصداره توجيه بعلاج الفنان سمير صبري.

وتابع الدكتور أشرف زكي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالفنان المصري ومتابعة حالتهم الصحية مع توفير معاش لهم كما قام بزيارة عدد كبير من الفنانين خلال مرضهم.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان سمير صبري يتواجد حاليا في المستشفى داخل غرفة عادية، مع ارتفاع حالته النفسية.

وكشف الدكتور أشرف زكي أن الفنان سمير صبري سوف يخضع لعملية دعامة في صمام القلب ويتم تجهيزه لتلك العملية ولكن لم يتم تحديد موعد العملية حتى الآن من جانب الفريق الطبي المعالج.