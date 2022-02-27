صفحة على “السوشيال ميديا” تعلن وفاة عادل إمام وشقيقه يفجر مفاجأة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد المنتج عصام إمام استياءه من تكرار شائعة وفاة شقيقه الفنان الكبير عادل إمام، واستمرارها حتى الساعات القليلة الماضية.

وقال عصام إمام في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: “عادل إمام بصحة جيدة ولا يوجد لدينا ما نخفيه، وفي حالة حدوث أي شيء سنعلنه للناس.”

وأضاف: “أتواجد مع شقيقي بشكل يومي، وحاليا لدينا جلسات مشروع فيلم جديد اسمه الواد وأبوه، وهو من إنتاجي وإخراج رامي إمام، ويشترك في بطولته محمد عادل إمام”.

وتابع: “حكاية الفيلم عن الأسرة، والمشروع سيظهر بمجرد اكتماله، ولا يهمنا عرض الفيلم في العيد أو توقيت آخر.”

وخلال الساعة الماضية قامت صفحة باسم “حدائق الاهرام الصفحة الرئيسية” بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بترويج شائعة وفاة عادل إمام، الأمر الذي أثار البلبلة وخلق حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل “فالنتينو” الذي عرض العام قبل الماضي، وشاركت في بطولته الفنانة دلال عبد العزيز وحمدي المرغني وأخرجه رامي إمام.

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