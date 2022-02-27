ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الفنان سمير صبري عن شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما اتصل به هاتفيا للاطمئنان على حالته الصحية. قال سمير صبري: “أشكر الدولة المصرية على تحركها من أجلي، والحمد لله شعرت أن الفنان الذي قضى 60 سنة من عمره في الإعلام والسينما، (عمره ماراحش هدر)، وبشكر كل الفنانين الذين زاروني سواء أعرفهم أو لا”، حسب مداخلته الهاتفية في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من سمير صبري بعد اتصال الرئيس السيسي به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.