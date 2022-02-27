هنأ الفنان،حازم إيهاب،زوجته بمناسبة عيد ميلادها،ونشر صورة جمعتهما من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتب حازم إيها لزوجته من خلال صورتهما :كل سنة وانتي اجمل ما في الحياة ♥ربنا يخليكي ليا و مايحرمنيش منك ابدا ♥️بحبك .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. حازم إيهاب يهنئ زوجته بعيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.