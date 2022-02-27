شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يستعرض سيارته الفيراري الفارهة الجديدة. ونشر محمد رمضان، الفيديو من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وكتب معلقا من خلال الفيديو: "نهارنا فيراري .. أسف مافيش مكان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. محمد رمضان يواصل استعراض سياراته الفارهة: ”نهارنا فيراري” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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