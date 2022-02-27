شاهد.. حمادة هلال يروج لمشاهدة حلقاته ببرنامج حبر سري

نشر الفنان حمادة هلال، صورة له برفقة الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري، في إطار الترويج لمشاهدة حلقاته بالبرنامج، وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وكتب حمادة هلال تعليقا على الصورة: إن شاء الله حلقة جميلة فى برنامج حبر سري مع الإعلامية اسما ابراهيم يوم 3 و4 مارس علي قناه القاهره والناس ايوه انا قولت ماليش منافس غير واحد سبونج بوب.
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