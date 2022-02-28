شاهد.. ديانا هشام تشارك جمهورها بصور لها من داخل الجيم

نشرت الفنانة ديانا هشام ، صورتين لها من داخل الجيم ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وعلقت ديانا هشام “ إنه أفضل مدرب تدربت معه على الإطلاق! ”.

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