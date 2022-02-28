استمرارا لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،

استقبل المتحف وفد رفيع المستوى من الجهاز المركزي للمحاسبات بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور حسام العنقري، وذلك على هامش زيارتهم لمصر.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والمشرف العام على صندوق آثار النوبة، الذي رحب بهم و اعطي لهم نبذة عن المتحف و مقتنياته و اهم معروضاته.

واعرب الوفد خلال جولته بالمتحف عن سعادته بهذة الزيارة، وبهذا الصرح العظيم وبدوره كمركز ثقافي متحفي يستقبل العديد من الزائرين ليحكي تاريخ الحضارة المصرية و عراقتها.

كما استقبل المتحف، أيضا السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم السيدة فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي اصطحبتهم في جولة داخل المتحف، قدمت خلالها شرح عن تاريخ إنشاء المتحف وما يضمه من قطع أثرية فريدة تحكي حقب المختلفة للحضارة المصرية.

و أعرب رئيس مجلس الشورى البحريني عن سعادته بهذه الزيارة وما شاهده من كنوز اثرية فريدة، مدونا ذلك خلال كلمته في دفتر كبار الزوار الخاص بالمتحف، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

وفي سياق متصل، استقبل الاستاذ احمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف، السيد Noh Hyeong-ouk ، وزير النقل والبنية التحتية الكوري، حيث رحب به واصطحبه و الوفد المرافق له في جولة داخل قاعات المتحف، تضمنت شرحًا تفصيليًا عما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ فريدة، وما يقدمه من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه.

وخلال الزيارة أشاد الوزير الكوري بالمستوى العالمي للمتحف الذي أصبح أحد أشهر المتاحف حول العالم، وخاصة بعد الحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في إبريل الماضي.