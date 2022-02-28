تعرف على موعد إذاعة لقاء محمد صلاح مع إسعاد يونس

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت قناة Dmc عن موعد عرض لقاء محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي مع الفنانة إسعاد يونس.

سيتم عرض اللقاء على جزئين يومي الخميس والجمعة على قناة Dmc والقناة الأولى بالتلفزيون المصري

نشرت صفحة DMC الإعلان الدعائي للحلقة وكتبت معلقة “الخميس والجمعة الجايين الساعة 9 مساءً استعدوا علشان تتابعوا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية إسعاد يونس على شاشة dmc”

ظهر محمد صلاح خلال الإعلان الدعائي وتبادل حوارًا ضاحكًا مع إسعاد يونس التي قدمت له بعض المأكولات المصرية مثل الترمس، البطاطا وغيرهم

وقد علم “في الفن” أن الحلقة تم الإتفاق على تصويرها مطلع أكتوبر الماضي، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة باللقاء والمحاور وتوقيت التصوير ومدة اللقاء .

أما تصوير الحلقة فلقد تم في أواخر شهر ديسمبر الماضي بانجلترا

لقاء صلاح مع اسعاد يونس سيكون مختلفًا تمامًا عن لقائه مع عمرو أديب ، هذا ما كشفته مصادر مقربة من اللاعب ، حيث دار اللقاء في إطار إنساني حول حياة محمد صلاح الشخصية وعلاقته ببناته وزوجته، ووالديه وأشقائه، وذكرياته خلال رحلة كفاحة قبل الاحتراف في أوروبا، وبالطبع علاقته بأصدقائه ، ولم يخل اللقاء من المواقف الإنسانية الطريفة.

كم تقاضى صلاح ليظهر مع إسعاد يونس؟

سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة وأن نفس الجدل أثير حول الأجر الذي تقاضاه للظهور مع عمرو أديب، إلا أن مصادر مقربة من اللاعب نفت تمامًا ماتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تقاضيه 16 مليون جنيه للظهور في الحلقة، خاصة وأن شروط ظهور صلاح في وسائل الإعلام تحددها إدارة أعماله وفقًا لطبيعة القناة سواء عربية أو أجنبية، ومدة اللقاء، وتوقيت العرض، والحقوق الرقمية وأمور أخرى دقيقة جدًا.

يذكر أن إسعاد يونس شوقت الجمهور في وقت ماضي حول إستضافتها لمحمد صلاح حيث نشرت صورة لها مع ضيف من ظهره منذ شهرين وعلقت عليها قائلة “قريبًا في حلقة خاصة تذاع على dmc والتليفزيون المصري”

اقرأ أيضا

سبب وفاة جالا فهمي بعد دخولها المستشفى بساعات (مستند)

مطربة تونسية تتهم شيرين عبدالوهاب بالتنمر عليها (فيديو)

أول تعليق من رشوان توفيق بعد حكم إلزام ابنته بـ894 ألف جنيه (فيديو)