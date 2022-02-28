بعد خلاف دام سنوات طويلة.. سماح أنور تصالح سمير صبري قبيل ساعات من إجرائه جراحة دقيقة

ابو ظبي - احمد الجزار - لايزال النجم سمر صبري، حديث الجمهور بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها حاليًا وتزامنًا مع خضوعه لجراحة دقيقة في القلب، حيث حرص على مساندته قطاع كبير من النجوم وأصدقائه المقربين، سواء بزيارته في المستشفى أو بالدعاء له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهاء الخلاف بين سمير صبري وسماح أنور

الناقد الفني طارق الشناوي كشف عن تطورات حالة النجم المصري القدير وأبرز النجوم الذين قاموا بزيارته مؤخرًا، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، حيث أكد أن النجمة سماح أنور زارته بعد سنوات من الخلاف بينهما، لافتًا أن تلك الزيارة كانت بمثابة انتهاء لحالة الخصام الذي دام طويلًا بينهما.

وكتب طارق الشناوي: “بعد سنوات من الخصام الذي يحدث أحيانا بين أعز الأصدقاء، زارت سماح أنور صديقها الحميم الفنان الكبير سمير صبري، كان سمير نائمًا ولم تشأ أن توقظه ولكنه علم بزيارتها وتهلل وجهه فرحًا بعد أن دامت الخصومة عدة سنوات”.

سماح أنور تدعم صديقها سمير صبري في أزمته الصحية

وأكد طارق الشناوي أن النجم القدير قد انتقل إلى مستشفى آخر تنفيذًا لقرار الأطباء لإجراء قسطرة بالقلب بأن أن تم إصدار قرار بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة المصرية كما لفت إلى أنه من المقرر أن تذاع غدًا الثلاثاء الحلقة التي سجلها سمير مع النجمة ليلى علوي في المستشفى لبرنامج “ذكرياتي”، وسوف تتضمن الحلقة رسائل العديد من أصدقائه، وتذاع في تمام الساعة الرابعة على موجات محطة الأغاني الرسمية.

وكانت سماح أنور قد كتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك في دعم صديقها: “هتقوم وتنور الدنيا بقلبك الصافي ونفسك الطيبة وعطائك وحبك للحياة.. هتقوم يا سمير وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا، بإذنه ورعايته ودعانا في كل وقت وصلاةإن شاء الله هتقوم”.

سمير صبري يتحدث عن دعم النجوم له

وكان النجم سمير صبري قد تحدث عن أزمته الصحية في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، ووأوضح أنه يعاني من وضع صحي متأزم منذ عام ونصف، وأنه في حاجة للمساندة والدعم، كما أكد أنه سوف يجري عملية دقيقة في القلب بعد عام ونصف من خضوعه للعلاج الكيماوي.

كما أكد سمير صبري أن أصدقائه من نجوم الوسط الفني يتواجدون بشكل مستمر معه ويأتون لزيارته في المستشفى ومن بينهم الفنان حسين فهمي ونيللي وميرفت أمين، إضافة إلى دنيا وإيمي سمير غانم اللتان تحرصان على زيارته يوميًا.

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