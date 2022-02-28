بعد وصفه بـ”النكرة”.. زوج منة عرفة يعلن مقاضاته لـ أشرف زكي

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعدما وصفه الأخير بـ«النكرة».

وكتب محمود المهدي عبر خاصية ستوري على موقع إنستجرام: «هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من شخص مفروض قدوة للفن والممثلين ومفيش حد فوق القانون، وللأسف مافيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة. بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا، وعمري ما هسكت لما أشوف حاجة غلط».

وهاجم أشرف زكي، نقيب الهن التمثيلية، محمود مهدي، زوج منة عرفة، بعد تطاوله على الفنانة إلهام شاهين، لانتقادها رفض زوجته منة عرفة تقديم أحد المشاهد الفنية.

وقال أشرف زكي في تصريحات تليفزيونية: «هناك حملة لتشويه الفنان المصرية والقوة الناعمة.. هي دي سبل البحث عن الشهرة يعني لما تهاجم فنان؟! لن نترك أحد يهين فنان والنيل من سمعة الناس.. واحد نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة.. وبقوله أنت منتحل صفة فنان، مفيش فنان أيها النكرة قليل الأدب.. بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة».

وفي استوري أخرى على «إنستجرام»، كتب محمود المهدي، زوج منة عرفة: «أنا نكرة بس راجل الحمد لله وعندي وش واحد (…)».

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