أول تعليق من سمير صبري على قرار علاجه على نفقة الدولة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان سمير صبري إنه يحظى بعناية طبية فائقة في أحد المستشفيات العسكرية التي تم نقله إليها بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح سمير صبري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أنه محاط بأفضل الأطباء الذين يتابعوا حالته باهتمام.

وأكد أن حالته المعنوية تحسنت كثيرا بعد نقله إلى المستشفى صباح اليوم، قائلا: “إزاي مابقاش أحسن وأنا رئيس الجمهورية هو اللي أمر بعلاجي، ربنا يخليه”، مشيرا إلى أنه أنفق كل ما يملك على العلاج لمدة سنة ونصف، لكن جاء قرار العلاج على نفقة الدولة ليزيح عن كاهله الضغوط.

وأضاف: “هي حاجة بسيطة أن رئيس بلدك بيهتم بصحة مواطن بسيط؟ مش سمير صبري، أنا بشوف أنه بيهتم بالست اللي بتبيع في الشارع، هو ده رئيس مصر”.

وأشار سمير صبري إلى أنه يحتاج إلى حوالي 3 أيام لمعرفة طبيعة حالته الصحية، ووجه رسالة للجمهور قال فيها: “مش عارف أقول لكم أيه على كل الحب اللي ماكنتش متخيله اللي بتحبوه لي”.

كما توجه بالشكر إلى الفنانين الذين حرصوا على زيارته أكثر من مرة ومنهم سميرة أحمد، حسين فهمي، ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وآخرين لا يستطيع ذكر كل أسمائهم.

واختتم سمير صبري مداخلته بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي وقال :”بحبك لأنك رجعت لي مصر ورجعت الاحترام لبلدي”.

ومن المتظر أن يحدد الأطباء خطة العلاج الملائمة لحالة الفنان سمير صبري خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التحاليل والفحوصات اللازمة.

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