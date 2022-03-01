وزيرة الثقافة تلتقى محافظ بنى سويف لبحث تنفيذ عدد من الفعاليات والانشطة...

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ضمن برنامج زيارتها لتخريج دفعة جديدة من الدارسين بمشروع ابدأ حلمك خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة وذلك لبحث تنفيذ مجموعة من الانشطة والفعاليات الفنية والفكرية والاتفاق على استثمار المناطق المفتوحة والاثرية والممشى السياحى لاقامة عدد من المشروعات الابداعية بمختلف المراكز والقرى التابعة بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من أعضاء مجلسى النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وخلال اللقاء اكدت عبد الدايم اهمية اعداد اجيال جديدة من المبدعين فى مختلف مجالات الثقافة والفنون باعتبار القوى الناعمة مسارا فاعلا لتطوير الوعى الجمعى ، واضافت ان الفعاليات التى يتم تنفيذها فى مختلف انحاء مصر تعمل على تحقيق العدالة الثقافية وتهدف الى وصول المنتج الابداعى بمختلف صورة الى كافة ابناء الوطن ، مؤكدة انها تشمل محورا لاكتشاف الواعدين والنابغين في مختلف المجالات الفنية والأدبية واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احلامهم وطموحاتهم .

من جانبه رحب غنيم بوزيرة الثقافة وعبر عن سعادته بهذه الزيارة التى تعكس الاهتمام بمسار بناء الانسان باعتباره احد خطط تنمية المجتمع مؤكدا تقديم كل اوجه الدعم لكافة الفعاليات التى تنظمها الوزارة على ارض المحافظة.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين .