شاهد.. من جوّا قلبي حبيتها ..أصالة تروج لأغنيتها الجديدة ”جرأة”

روجت الفنانة السورية،أصالة، لأحدث أغانيها والتي تحمل اسم جرأه. ونشرت مقطع منها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت أصالة معلقة من خلال أغنيتها:هي الأغنيه عملت لي حاله مو عارفه أطلع منّها .. وزنها والتكنيك اللي أنا غنّيته ولحن دخلت الاستوديو أتحدّاه بسّ إنّي غنّيه متلّ ماهوّه .. لحن صعب ومليان بساطه مع فلسفه .. أغنيه من جوّا قلبي حبيتها وفيها تعلّقت وبوعدكم رح تعجبكم..كلمات: الأمير عبد الله بنّ فيصل بنّ يزيد..ألحان: وتر..توزيع موسيقي: هشام السكران.

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