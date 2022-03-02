شاهد.. نسرين طافش تتألق بالفستان الأحمر في كواليس آخر جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة نسرين طافش فيديو من كواليس آخر جلسة تصوير خاضتها، ونشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت نسرين طافش بفستان باللون الأحمر جذاب أبرز أنوثتها، وكتبت من خلال الفيديو معلقة: حب نفسك.

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