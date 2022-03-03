بالفيديو.. منة فضالي للمتابعين: بروق شوية

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. وظهرت منة فضالي في الفيديو بإطلالة صباحية رقيقة، وهي تغني أغنية “تعالي أدلعك” للفنان بهاء سلطان، وعلقت منة فضال علي الفيديو كاتبة: “بروق شويه”.

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