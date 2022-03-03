وزير السياحة والآثار يلتقي عضو البرلمان ووزير الدولة للشئون الخارجية ببنجلاديش

التقى، ظهر امس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالسيد شهريار علم عضو البرلمان ووزير الدولة للشئون الخارجية ببنجلاديش، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وقد حضر اللقاء السفير محمد مونيرول إسلام سفير بنجلاديش بالقاهرة، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذة يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسيد شهريار علم خلال زيارته لمصر، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبنجلاديش في العديد من المجالات.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة بنجلاديش لمصر وخاصة في ظل قرب بدء تشغيل خط طيران مصر للطيران بين مصر وبنجلاديش، بالإضافة إلى مناقشة إعداد برامج سياحية مشتركة، كما تم بحث آليات الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة والآثار، لتدريب العاملين بقطاع السياحة وخاصة في مجال الضيافة، ومجال الحفائر الأثرية وبناء وتجهيز المتاحف الأثرية.

كما تم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفيه لممثلي وسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ببنجلاديش لزيارة مصر والتعرف على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بين الشركات السياحية بالبلدين لبحث آليات جذب المزيد من السائحين من دولة بنجلاديش لزيارة المقاصد السياحية المصرية.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الوزيرين.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد التقى منذ شهر بالسفير محمد مونيرول إسلام سفير بنجلاديش بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.