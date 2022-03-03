“الإعلاميين” تستدعي شريف عامر للتحقيق بسبب حلقته مع مبروك عطية

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة «Mbc مصر»، وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية، إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل وإهانة الشعب المصري.

وتابعت في قرارها: «وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع».

وتؤكد نقابة الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري، وتحذر النقابة إدارة mbc مصر من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها.

وتشدد النقابة على أن المحتوى الإعلامي المقدم من خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة هو ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.

وكانت حلقة البرنامج أمس الأربعاء تتناول قضية الزواج في مصر، وبعض الأسئلة التي ناقشها شريف عامر مع الدكتور مبروك عطية، وتُعنى جميعها بالظروف الاجتماعية التي تعرقل الزواج، وإصرار المجتمع على اتمام الزواج بنوع من البزخ على الرغم من صعوبة الظروف أحيانًا.

ماذا قال الشيخ مبروك عطية ؟

الشيخ مبروك عطية في معرض حديثه عن الزواج قال تصريحات أقرب للفتاوى، شغلت الرأي العام منذ الأمس وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت سببًا مباشرًا في استدعاء نقابة الإعلاميين لهما للتحقيق.

وقال الشيخ مبروك عطية إن هناك زيجات في مصر حكمها حرام وذلك لعدم توافر شروط الزواج، الأمر الذي فتح بابًا للجدل واقتصاص التصريح وتعميمه على المجتمع المصري.

وقال الشيخ مبروك عطية نصًا: “الزواج يكون واجباً في حالتين القدرة على الإنفاق، والقدرة على معاشرة المرأة، وثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام، غير القادر على الباءة زواجتهم حرام، لافتاً إلى أن هناك من يقوم بأخذ جرعات من الأدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام”.

وهو نفسه ذات الأمر الذي وصفته نقابة الإعلاميين في بيانها بأن الدكتور مبروك عطيه نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع.

الشيخ مبروك عطية فسر الأمر في نفس الحلقة قائلًا إن الزواج يصبح واجباً في حالة القدرة على الإنفاق والقدرة الطبية.

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