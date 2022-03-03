“كيروش” يرفض عرضًا بـ 7 ملايين جنيه للظهور في مقلب رامز جلال الجديد

ابو ظبي - احمد الجزار - رفض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الظهور في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال سنويا في شهر رمضان الكريم.

كشف الإعلامي محمد شبانة أن رامز جلال عرض على كارلوس كيروش الظهور معه في برنامجه، مقابل الحصول على 500 ألف دولار، 7 مليون ونصف المليون جنيه، للظهور معه ولكنه رفض.

وقال شبانة: كيروش رأى أن المنتخب مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم، وهي فترة تحتاج تركيز من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة فيه استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حالة التأهل.

وتابع شبانة: يبحث القائمون على البرنامج التفاوض مع ضياء السيد أو وائل جمعة للظهور في رمضان المقبل، خاصة أن المنتخب سيكون حديث الشارع المصري حيث تتزامن انتهاء مرحلة الدور الحاسم مع بداية الشهر الكريم.

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