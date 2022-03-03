سامي مغاوري يدخل غرفة العمليات بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان كريم مغاوري، تعرض والده الفنان سامي مغاوري لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها العمليات في أحد المستشفيات.

وكتب كريم مغاوري، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتي في العمليات.. فضلا وليس أمرا.

وتابع مغاوري: اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية.

وعلى جانب آخر، تعافى سامي مغاوري مؤخرًا، من إصابته بفيروس أوميكرون، وذلك بعد إجرائه مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية.

وقال مغاوري في تصريحات سابقة: أنا حالتي أحسن دلوقتي، وكورونا عدت على خير، وأشكر من تواصل معي في الفترة الماضية، للاطمئنان على حالتي الصحية.

آخر أعمال سامي مغاوري

ويشارك مغاوري في الماراثون رمضان 2022 ضمن مسلسل أحلام سعيدة، مع الفنانة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وجيهان الشماشرجي، ونبيل نور الدين، والعمل عبارة عن 30 حلقة، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

ومن ناحية أخرى، ينتظر سامي مغاوري عرض فيلم معالي ماما، والذي يتم عرضة يوم 9 فبراير، والعمل من بطولة بشرى، ومحمود الليثي، ونور إيهاب، ونور قدري، وغيرهم، والفيلم من إخراج أحمد نور.

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