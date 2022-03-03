نجل وزير نقل سابق.. صحيفة إنجليزية تكشف عن رجل أعمال مصري مرشح لشراء نادي تشيلسي

ابو ظبي - احمد الجزار - دخل لطفي منصور، نجل رجل الأعمال المصري محمد لطفي منصور، دائرة المرشحين لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الأنباء المتداولة مؤخرًا حول المرشحين بشأن شراء النادي، عقب تأكيد بيعه بقرار رسمي من جانب المستثمر الروسي رومان أبراموفيتش، عقب التطورات الناجمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

لطفي منصور مرشح لشراء تشيلسي

وأكدت صحيفة تيليجراف الإنجليزية، أن هناك قائمة من الأسماء المرشحة لشراء نادي تشيلسي حسب معرفة خططهم للدخول في الصفقة الخاصة بشراء النادي من رومان أبراموفيتش، ويأتي من بينهم رجل الأعمال المصري لطفي منصور، نجل وزير النقل في حكومة أحمد نظيف بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي يضع شراء تشيلسي ضمن حساباته في المرحلة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن أبراموفيتش من المرتقب أن يوافق في الفترة المقبلة على إنهاء صفقة بيع تشيلسي بمبلغ لا يقل عن 4 مليار جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يسعى أي مستثمر ضمن قائمة المرشحين التي تشهد تواجد المصري لطفي منصور من أجل توفيره في أسرع وقت ممكن.

أبراموفيتش يعلن بيع تشيلسي

وكان أعلن رومان أبراموفيتش، المستثمر الروسي، ومالك نادي تشيلسي، بيع النادي بعد أن أعلن انفصاله عنه وتنحيه عن رئاسته بشكل رسمي في الأيام القليلة الماضية، وخاصة مع بعض الأنباء التي تمت تداولها من جانب وسائل الإعلام حول مصير النادي في الوقت الحالي وموقف أبراموفيتش من بيعه والجهات التي سوف تقوم بشرائه.

بيان النادي الإنجليزي

وقال نادي تشيلسي في بيان رسمي جاء على لسان رومان أبراموفيتش منذ قليل: أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي. كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي؛ في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه.

من هو لطفي منصور؟

لطفي منصور يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو من عشاق تشيلسي ويحمل التذكرة الموسمية لحضور مباريات فريق جنوب لندن، وهو ما جعل اسمه متداولا بين المشرحين لشراء البلوز.

يروي لطفي منصور في تصريحات لصحيفة “فايناشنال تايمز” البريطانية قصة ولعه بالاستثمار منذ الطفولة: “عندما كنت طفلاً كنت أذهب للمكتب، في الصباح، أتذكر أول مرة رأيت فيها شخصاً يبيع سيارة، كيف تحدث مع السيدة ثم بدأت أغوص في تفاصيل ما كان يقوم به، كنت مسحوراً بما أرى”.

وعمل لطفي منصور في مجموعة والده التجارية، حيث يقول: “عملت بأقسام المبيعات والتسويق وتعلم الأعمال” بما يعني امتلاكه خبرة كبيرة في إدارة العديد من الملفات، بالإضافة إلى ذلك فإنه يؤمن بأن بناء الموظف في شركته هو العنصر الأساسي لنجاحها، ويقول: “الطريقة التي يمكنك بها أن تخلق قيمة لشركتك تكون عبر موظفيها، عليك التعرف على الأشخاص على عدة مستويات والعمل بمصداقية”.

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