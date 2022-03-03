أول تعليق من منة عرفة بعد الانفصال وطليقها يكشف عن تهديده

ابو ظبي - احمد الجزار - خرجت الفنانة الشابة منة عرفة، أمس الأربعاء، عن صمتها عقب إعلان زوجها انفصالهما، لتقوم بأول ردة فعل لها، حيث حذفت كل الصور التي جمعتها بمحمود المهدي من حسابها على “إنستغرام”، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الانفصال للمرة الثانية خلال 4 أشهر.

وكان الفنان المصري محمود المهدي، أعلن الثلاثاء، انفصاله عن زوجته منة عرفة، وكتب عبر خاصية الستوري في “إنستغرام”: “تم الانفصال والحمدلله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني”.

كما ألمح إلى أن انفصاله له علاقة بأزمته الأخيرة مع الفنانة إلهام شاهين، ونقيب الممثلين أشرف زكي، على خلفية أزمة “المشاهد الجريئة في السينما”.

كذلك أضاف: “ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا، الحمدلله”.

من جانبها، لم تعلق منة عرفة على خبر الانفصال واكتفت بنشر “بوست” عن النصيب، دون الإشارة لخبر الانفصال.

وكتبت: “إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لم يكن فالخير فيما قدره الله”.

فقط 48 ساعة

يشار إلى أن انفصال منة عرفة ومحمود المهدي هو الثاني خلال 4 أشهر، فالأول كان 9 من نوفمبر 2021 الماضي، عندما أعلنت الفنانة الشابة خبر الانفصال، لكنه لم يستمر أكثر من 48 ساعة وعاد الثنائي لبعضهما من جديد، وسط اتهامات لمنة وزوجها بأنهما يبحثان عن الترند بهذه الأخبار.

ليعلن محمود المهدي بعدها، وتحديدا في 14 ديسمبر2021، موعد إقامة حفل زفافهما خلال نفس الشهر، معلناً أن الحفل سيقتصر على حضور أهل العروسين فقط، لكنه لم يتم حتى الآن دون إعلان أسباب.

إلهام شاهين.. وتهديد من النقابة

يذكر أنه خلال الأيام السابقة لفت محمود المهدي الأنظار إليه بعد هجومه على الفنانة إلهام شاهين؛ بسبب تصريحات الأخيرة، وانتقادها الرافضين لتمثيل المشاهد الجريئة في السينما، ومن بينهم زوجته منة عرفة.

ودخل نقيب الممثلين أشرف زكي على خط الأزمة، ليهاجم محمود المهدي ويصفه بـ”النكرة” الذي يريد الترند، ليرد الأخير في استوري “إنستغرام”، قائلاً: “أنا نكرة بس راجل الحمد لله وعندي وش واحد”.

كما أشار في منشور آخر، أمس الأربعاء، إلى أنه تلقى تهديدات من بعض الأشخاص في إحدى النقابات، حيث قال: “جاتلي تهديدات من بعض الأشخاص في نقابة ما لأني بقول الحقيقة، وبكشف حقيقة الشخص اللي قال إني نكرة – في إشارة للفنان أشرف زكي – وبدافع عن صورة الفن عشان أطفالنا”.

وأضاف: “لو حصل أي حاجة إنتم صوتي بعد ربنا، فنانين كتير مش لاقيين شغل، وخايفين يتكلموا وكبيرهم سايبهم، ورايح يشتغل بره، وهما قاعدين في البيت. اليومين اللي جايين دول هقول كل اللي بيحصل في نقابة الفن دون خوف لحين تبديل نقيب الفنانين بشخص يستحق يضع الفن في مكانة تليق بمصر”.

يذكر أن منة عرفة هي الزواج الثالث في حياة محمود المهدي.

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