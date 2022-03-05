شاهد.. محمد رمضان يوجه رسالة لملك المغرب

وجه الفنان المصري محمد رمضان، رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس، ونشر صورتين تجمعه به عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”. وكتب محمد رمضان: “ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه .. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير .. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة وحفظ الله بلدي الغالية مصر رئيساً وشعباً ”.

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