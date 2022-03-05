حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمته مع تامر حسني بسبب “عيش بشوقك” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان حمادة هلال لأول مرة عن تفاصيل أزمته مع تامر حسني، وذلك بسبب أغنية “عيش بشوقك” التي قدمها تامر في اَخر أفلامه “مش أنا” والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

قال الفنان حمادة هلال أن أغنية “عيش بشوقك” والتي قام بغنائها المطرب تامر حسني، كانت في الأصل له واستمر في العمل عليها لمدة 6 أشهر

تابع حمادة هلال قائلا خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” أنه انشغل لفترة قصيرة تراوحت من أسبوعين لثلاثة أسابيع بسبب مرض والدته بعد العمل على الأغنية لمدة 6 أشهر.

وأضاف قائلا “اللي زعلني اني اتواصلت معاهم وقلتلهم الأغنية دي بتاعتي لأنهم خدوها وفكرت انزل الأغنية على السوشيال ميديا لأنها بتاعتي ومجهودي بس قلت بلاش وربنا اللي عالم”

وتابع موضحا أنه تعاقد على أغنية جديدة بعد أسبوعين من تلك الواقعة حيث قال “بعد 15 يوم رحت لمي كساب علشان كانت عيانة وقابلت اوكا واورتيجا واتقالي عندي اغنية اسمها اشرب شاي وبقت أغنية وإعلان وفيها الخير”

وأضاف “أنا مش زعلان على الأغنية بس أنا لو حد قالي دي أغنيتي وشقيان عليها وانشغلت في مرض امي هقولك خدها مش هقولك اخدت تنازل هو احنا بقينا في قانون الورقة والقلم ولا قانون الكلمة والجدعنة”.

وعن تواصله مع فريق عمل الأغنية قال “أنا كلمت الزميل والمنتج وكلهم وقلتلهم دي بتاعتي وال15 يوم أنا قاعد تحت رجل امي والأغنية أنا شقيان فيها فلية بتعملوا كدة ولو حد غيري كان نزلها وحرق دمهم بس استعوضت”

كما عبر حمادة هلال عن صدمته في الأشخاص وأكد أنه ليس حزينا على فقدان الأغنية

يذكر أن يشارك في موسم رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل “المداح” مع نخبة من النجوم

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