شاهد.. أمينة خليل تتصدر غلاف مجلة زهرة الخليج

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت أمينة خليل متصدرة غلاف مجلة زهرة الخليج، وعلقت على الصورة بوضع قلب اسود .

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