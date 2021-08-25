زيارة مفاجئة لعضوين في الكونجرس لمطار كابول.. ما السر؟

زار عضوان من مجلس النواب الأمريكي مطار العاصمة الأفغانية كابول، وسط استمرار عملية إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان من البلاد.

وبحسب وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، فإن الزيارة المفاجئة للنائب الديمقراطي، سيث مولتون والجمهوري بيتر ميير، استمرت عدة ساعات، ولم يكشفا عنها إلا بعد مغادرتهما.



وقال النائبان في بيان لهما، إن هدف زيارتهما كان جمع المعلومات حول سير عملية الإجلاء، مشيرين إلى أن أنهما كانا يسعيان لحث الرئيس جو بايدن على تمديد المهلة لإجلاء الأمريكيين والأفغان من كابول إلى ما بعد 31 أغسطس/آب.

ووفقا لمصادر الوكالة الأمريكية فإن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين والبيت الأبيض أعربوا عن غضبهم إزاء الزيارة التي قام بها النائبان، لأنها جرت بدن أي تنسيق مع الدبلوماسيين أو العسكريين المسؤولين عن الإجلاء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن تعمل على الالتزام بموعد الانسحاب النهائي من أفغانستان في 31 أغسطس /آب الجاري.

وأضاف في كلمة له بشأن أفغانستان أن هناك توافقا كبيرا مع قادة مجموعة الدول السبع بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان، مشيرا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان خصم لطالبان، ولكنه قد يشكل تهديدًا لأمن مواطنينا وقواتنا إذا بقوا في أفغانستان لفترة أطول.

وكشف أن المناخ الحالي في أفغانستان مختلف عن مثيله في 2001 ويجب أن نواجه التحديات الحالية.