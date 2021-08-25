الإمارات تشارك في "المنتدى العسكري التقني الدولي" بموسكو

يشارك وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الإماراتية بالمعرض والمنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2021 " (الحدث العسكري الفني) المقام في روسيا. وعقد وفد وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين الروس، وتم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعبر الجانبان عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا خاصة المتعلقة بالشؤون الدفاعية، وأكدا التزامهما بالعمل سويا على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات المتاحة.

وشارك وفد دولة الإمارات في الافتتاح الرسمي للمعرض ،الذي يستمر حتى 28 أغسطس/آب الجاري في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في موسكو. وتجول الوفد في المعرض وتعرف على أحدث المعدات الدفاعية المعروضة.

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