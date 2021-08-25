سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 25 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، عودة،بلوم مصر، المشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني



وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.36 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.35 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في البنك المركزي المصري، إلى 21.46 جنيه للشراء، و21.60 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.